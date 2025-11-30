В Спасском соборе установили мемориальную доску 1904 года

30.11.2025 | 15:14

В Спасском соборе после завершения росписи центральной части и демонтажа строительных лесов разместили памятную доску 1904 года, посвященную Николаю II.

29 ноября митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил всенощное бдение в храме, сообщили в епархии. Перед богослужением он освятил расположенную у северо-восточной колонны икону святого царя-страстотерпца Николая II, под которой теперь располагается мемориальная доска. В начале XX века она стала первой памятной доской в Пензенской губернии.

В 1904 году император Николай II провел в Пензе смотр войскам, отправлявшимся на Русско-японскую войну.

Тогда же городская дума отметила визит венценосца мемориальной доской. Надпись гласит: «Его Императорское Величество Государь Император Николай Александрович и Его Императорское Высочество Государь Наследник Великий Князь Михаил Александрович изволили посетить Пензенский Кафедральный собор и молились на сем месте 1904 года 28 июня в 11½ часов дня».

Современники событий февраля 1918 года утверждали, что памятный знак был разбит. Долгое время его считали утраченным, однако примерно 20 лет назад появилась информация: предмет практически цел, откололся только угол.

Доска лежала в подземном тайнике недалеко от собора. Ее нашли после долгих поисков, а хранилась реликвия у пензенского коллекционера Игоря Шишкина.

Ценный дар Пензенская епархия получила 19 июня 2022 года перед освящением Спасского кафедрального собора, которое провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.