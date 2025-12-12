Общество

Каменским электрикам задерживали и занижали зарплату

Печать
Telegram

Работникам МУП «Каменская горэлектросеть» задолжали 10 миллионов рублей. Этот факт установила районная прокуратура.

123 сотрудника муниципального предприятия получали заниженную зарплату - им начисляли меньше, чем положено по закону.

После проверки прокурор внес представление руководителю МУПа. Тогда был произведен перерасчет, в рамках которого электрикам выплатили более 9,4 млн рублей.

Кроме того, надзорный орган направил в суд заявление о взыскании с предприятия компенсации за задержку зарплаты.

Когда иск был удовлетворен, электрикам выплатили еще в общей сложности 1 млн 713 тыс. рублей, сообщили в областной прокуратуре.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети