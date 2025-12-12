Каменским электрикам задерживали и занижали зарплату

12.12.2025 | 18:31

Работникам МУП «Каменская горэлектросеть» задолжали 10 миллионов рублей. Этот факт установила районная прокуратура.

123 сотрудника муниципального предприятия получали заниженную зарплату - им начисляли меньше, чем положено по закону.

После проверки прокурор внес представление руководителю МУПа. Тогда был произведен перерасчет, в рамках которого электрикам выплатили более 9,4 млн рублей.

Кроме того, надзорный орган направил в суд заявление о взыскании с предприятия компенсации за задержку зарплаты.

Когда иск был удовлетворен, электрикам выплатили еще в общей сложности 1 млн 713 тыс. рублей, сообщили в областной прокуратуре.