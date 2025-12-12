Каменским электрикам задерживали и занижали зарплату

Работникам МУП «Каменская горэлектросеть» задолжали 10 миллионов рублей. Этот факт установила районная прокуратура.
123 сотрудника муниципального предприятия получали заниженную зарплату - им начисляли меньше, чем положено по закону.
После проверки прокурор внес представление руководителю МУПа. Тогда был произведен перерасчет, в рамках которого электрикам выплатили более 9,4 млн рублей.
Кроме того, надзорный орган направил в суд заявление о взыскании с предприятия компенсации за задержку зарплаты.
Когда иск был удовлетворен, электрикам выплатили еще в общей сложности 1 млн 713 тыс. рублей, сообщили в областной прокуратуре.
