В регионе диагноз «бесплодие» при диспансеризации выставили 383 раза

14.12.2025 | 13:45

За 11 месяцев этого года в Пензенской области более 155 тысяч человек (79 тысяч женщин и 76 тысяч мужчин) прошли углубленную диспансеризацию репродуктивного здоровья.

В дополнение к основным обследованиям у жителей региона в возрасте от 18 до 49 лет проверили наличие проблем со здоровьем, препятствующих наступлению беременности.

«Самыми часто диагностируемыми заболеваниями, влияющими на репродуктивное здоровье, у женщин стали воспалительные заболевания органов малого таза, эрозии шейки матки и расстройства менструального цикла», - рассказала главный специалист по медицинской профилактике Пензенской области Ирина Пузракова.

У мужчин чаще прочего выявляли воспаление предстательной железы, ожирение и эпидидимит.

По результатам углубленной диспансеризации диагноз «бесплодие» поставили 234 женщинам и 149 мужчинам.

Ранее стало известно, что в Пензенской области с 2021 по 2025 год во всех муниципальных образованиях, за исключением одного, сократилось число жителей. Так, в Пензе за 4 года население уменьшилось на 28 472 человека (516 450 - в 2021-м, 487 978 - в 2025-м). В Кузнецке, втором по величине городе области, в 2021 году зарегистрировали 79 800 жителей, в 2025-м - 75 965 (-3 835); в Заречном - 65 493 и 58 597 соответственно (-6 896).

За 4 года выросло население Пензенского района: с 60 794 - в 2021-м до 66 325 - в 2025-м (+5 531).