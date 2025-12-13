Больше 20 машин: очевидцы сообщили о массовом ДТП рядом с Пензой

13.12.2025 | 11:19

В субботу, 13 декабря, на трассе в Пензенском районе случилось массовое ДТП. О нем в Сети сообщили очевидцы.

По их словам, столкновение произошло между Пензой и развязкой на Саратов, в районе Константиновки. Участниками стали более 20 машин.

Есть пострадавшие.

На месте аварии работают экстренные службы.

«Песок посыпали, но ветром его весь сносит, на дороге каша. Видимость плохая», - рассказал водитель.

13 декабря в Пензенской области из-за непогоды ввели режим повышенной готовности. Прогнозируются метель и сильный ветер.

Источник фото 2, 3 и 4 - «Подслушано у водителей. Пенза 58».

UPD: ДТП прокомментировали в областной ГАИ. По предварительным данным, массовое столкновение автомобилей произошло на 271-м километре трассы Тамбов - Пенза. Число участников и пострадавших уточняется.

Источник фото 5 - областная ГАИ.