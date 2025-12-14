Разлился мазут: на месте ЧП на станции Чаис работают экослужбы

14.12.2025 | 11:04

На станции Чаис в Никольском районе, где 13 декабря столкнулись поезда и разлился мазут, проверяют экологическую обстановку.

В результате аварии опрокинулись 23 цистерны с топливом, которое покрыло 750 кв. м. Утечку удалось локализовать на участке, прилегающем к насыпи.

Роспотребнадзор отобрал пробы воздуха, грунта и воды. По словам губернатора Олега Мельниченко, показатели загрязнения воздуха не выходят за нормативные пределы. Результаты других тестов появятся 15 декабря.

Также на месте работают сотрудники экологической лаборатории КбшЖД и «Экоспас».

«Для исключения распространения загрязняющих веществ на станции Чаис установлены специальные устройства заградительной обваловки и нефтесборные ловушки», - сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Когда восстановительные работы завершатся, загрязненный грунт вывезут и обезвредят.

По факту столкновения поездов на станции Чаис возбуждено уголовное дело, сообщили ранее в Центральном МСУТ СКР.