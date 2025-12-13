В минздраве сообщили подробности о пострадавших в массовом ДТП

13.12.2025 | 14:21

В областном минздраве сообщили подробности о пострадавших в массовом ДТП, которое случилось утром в субботу, 13 декабря, на 271-м километре трассы Р-208, недалеко от Пензы.

Всего травмы получили 6 человек, в их числе 1 ребенок.

Двух взрослых пострадавших госпитализировали в клиническую больницу № 6 имени Г. А. Захарьина, ребенка - в областную детскую больницу имени Н. Ф. Филатова. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Остальным трем медики помогли на месте. Госпитализация им не потребовалась.

По информации областной ГАИ, участниками массового ДТП стали более 20 машин. Областная прокуратура начала проверку работы лиц, ответственных за содержание этого участка трассы Р-208, сотрудники надзорного органа оценят качество и своевременность обработки покрытия противогололедными материалами.