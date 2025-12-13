Происшествия

В минздраве сообщили подробности о пострадавших в массовом ДТП

Печать
Telegram

В областном минздраве сообщили подробности о пострадавших в массовом ДТП, которое случилось утром в субботу, 13 декабря, на 271-м километре трассы Р-208, недалеко от Пензы.

Всего травмы получили 6 человек, в их числе 1 ребенок.

Двух взрослых пострадавших госпитализировали в клиническую больницу № 6 имени Г. А. Захарьина, ребенка - в областную детскую больницу имени Н. Ф. Филатова. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Остальным трем медики помогли на месте. Госпитализация им не потребовалась.

По информации областной ГАИ, участниками массового ДТП стали более 20 машин. Областная прокуратура начала проверку работы лиц, ответственных за содержание этого участка трассы Р-208, сотрудники надзорного органа оценят качество и своевременность обработки покрытия противогололедными материалами.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото ГАИ
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети