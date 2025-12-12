Обманутый бековчанин получил надежду на возвращение денег

Житель села Сосновка Бековского района стал жертвой мошенников. Из-за своей доверчивости он потерял 95 тысяч рублей.
В ноябре 2024 года неизвестные убедили мужчину установить на телефон вредоносную программу. С ее помощью они получили доступ к мобильному приложению и через него вывели деньги.
По факту кражи с банковского счета открыли уголовное дело. В ходе следствия выяснилось, что средства перечислены по реквизитам, принадлежащим 46-летней жительнице Дагестана.
«Прокурором в защиту интересов мужчины предъявлен иск в Советский районный суд г. Махачкалы о взыскании с дроппера суммы неосновательного обогащения», - сообщили в областной прокуратуре.
Суд удовлетворил заявленные требования. Исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства.
Новости по теме
- У пензенца с тягой к спиртному забрали 2 автомобиля
- Пензенскую организацию оштрафовали за подарки должностным лицам
- Трое жителей области вырастили коноплю в лесу
- Мошенники придумали новую схему с медалями и выплатами
- Житель Кузнецка получил срок за кражу денег с чужой карты
- Мошенник заставил 16-летнего пензенца лишить мать сбережений
- Пензенца будут судить за организацию азартных игр в Арбекове
- Двое пензенцев потеряли 7 млн, доверившись «подборщику» машин
- В магазине около вокзала на Пензе-I продавали просрочку
- Зареченца приманила щедрость прихожан храма
Последние новости
- Лунинец оскорбил чувства верующих после просмотра новостей в интернете
- У пензенца с тягой к спиртному забрали 2 автомобиля
- 64-летний пензенец разослал сотни порнографических снимков
- В Мокшане вынесли приговор мужчине, бившемуся головой о стены в суде
- Трое жителей области вырастили коноплю в лесу
- В Городище ветврачу дали условный срок за взятку и подлог
- Пензенец представлялся 10-летним мальчиком ради интимной переписки
- Знаток охранной системы: гостя Пензы подозревают в серии краж
- Никольчанин разрешил знакомому сесть за руль и пожалел
- Пьяная сердобчанка из ревности напала с ножом на подругу
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!