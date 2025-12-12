Обманутый бековчанин получил надежду на возвращение денег

12.12.2025 | 11:57

Житель села Сосновка Бековского района стал жертвой мошенников. Из-за своей доверчивости он потерял 95 тысяч рублей.

В ноябре 2024 года неизвестные убедили мужчину установить на телефон вредоносную программу. С ее помощью они получили доступ к мобильному приложению и через него вывели деньги.

По факту кражи с банковского счета открыли уголовное дело. В ходе следствия выяснилось, что средства перечислены по реквизитам, принадлежащим 46-летней жительнице Дагестана.

«Прокурором в защиту интересов мужчины предъявлен иск в Советский районный суд г. Махачкалы о взыскании с дроппера суммы неосновательного обогащения», - сообщили в областной прокуратуре.

Суд удовлетворил заявленные требования. Исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства.