Утром 14 декабря без электричества оставались более 3 600 человек

В Пензенской области аварийные бригады работали всю ночь, чтобы вернуть людям электричество, сообщил губернатор Олег Мельниченко в воскресенье, 14 декабря.

По состоянию на 7:00 число домов без света сократилось с 2 852 до 1 508. В них живут более 3 600 человек.

«Также без подачи электричества остаются 4 социально значимых учреждения и 2 котельных, которые сейчас работают на бензогенераторах. Точечные отключения устраняют в Пензе, Кузнецке и еще 5 муниципалитетах области», - уточнил глава региона.

В областном центре по-прежнему без света на 7:00 оставались 166 частных домов (400 жителей).

«Режим повышенной готовности в регионе сохраняется, продолжаем восстановительные работы. Ветер немного стих, надеюсь, что новых порывов сегодня не будет», - добавил губернатор.

Ранее областная прокуратура организовала проверку по факту отключения 13 декабря электричества в Пензе (в Заре, Арбекове, Кривозерье, Терновке и др.) и некоторых населенных пунктах Городищенского, Бессоновского, Мокшанского, Пензенского районов.

