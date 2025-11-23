Происшествия

Очевидцы сообщили о 2 загоревшихся машинах в Городищенском районе

В ночь на воскресенье, 23 ноября, на трассе М-5 в Городищенском районе загорелись две «Газели», сообщили очевидцы в соцсетях. Официальной информации о случившемся нет.

На кадрах, выложенных в сеть, видно, что пламя полностью охватило автомобили.

Уточняется, что ЧП произошло на 699-м километре трассы (рядом - поселок Лесной и село Архангельское).

Утром 21 ноября в Городищенском районе на 690-м километре М-5, недалеко от Городища, 36-летний водитель «Лады-Приоры» врезался в мостовое ограждение. Автомобиль вылетел в кювет, опрокинулся, а после загорелся.

«В результате происшествия водитель и два его пассажира, мужчины 1994 года рождения, скончались на месте», - сообщили в областной ГАИ.

Источник — фото и видео «ДТП Пенза»
