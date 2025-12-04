История Пензы: Первые троллейбусы буксировали тракторами

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.
Троллейбусная линия появилась в Пензе в 1948 году. Первое время общественный транспорт парковался напротив драмтеатра. Намного позже построили троллейбусное депо на улице Суворова. Сейчас его уже нет.
После победы в Великой Отечественной войне Советский Союз демонтировал немецкий завод «Ардельт». Часть металлоконструкций пошла на возведение троллейбусного депо в Пензе.
Строительство вел дорожно-мостовой трест горкомхоза. Сотрудники едва справлялись с колоссальным объемом задач и до привоза материалов из Германии успели соорудить только временный деревянный склад, смотровую канаву и будку в качестве кабинета начальника депо. Металлоконструкции завода «Ардельт» стали бесценным ресурсом.
Впрочем, другие проблемы не исчезли. В конце 40-х годов прошлого века линия электропередачи к депо еще не была проведена, поэтому троллейбусы буксировали на ремонт тракторы.
В эксплуатацию объект сдали лишь в 1951 году, однако строительство потом продолжалось еще 6 лет - вплоть до 1957-го. Зато троллейбусы наконец-то обрели «дом» и постоянные мастерские.
Первые машины ездили от Пензы-I до мебельной фабрики, возя пассажиров по улицам Октябрьской, Московской, Кирова, Калинина и Свердлова.
