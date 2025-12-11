Объяснены причины ежедневных оповещений о беспилотной опасности

Губернатор Олег Мельниченко на прямой линии в четверг, 11 декабря, пояснил, зачем нужны ежедневные оповещения жителей региона о беспилотной опасности.
По его словам, в Пензенской области, как и на всей территории европейской части России, действуют стандарты применения мер безопасности, запускающиеся в случаях вторжения БПЛА в воздушное пространство. Такое в регионе происходит почти каждый день.
«Они присутствуют в нашем пространстве в основном по ночам, поэтому происходит соответствующее оповещение. Это алгоритм, который осуществляется Министерством обороны РФ, средствами ПВО. Я как руководитель оперативного штаба несу обязанность осуществлять оповещение населения, что, в общем-то, и делаю каждую ночь», - рассказал глава региона.
Рассылка запускается по 5 спискам. В них указаны ключевые должностные лица, ответственные дежурные на критически важных объектах. Они приводятся в состояние повышенной готовности, чтобы в случае удара как можно скорее минимизировать последствия.
«За последнее время предприняты достаточно серьезные шаги со стороны Министерства обороны и со стороны оперативного штаба, для того чтобы здесь сформировать контур ПВО. Контур ПВО работает, соответственно, оповещение идет», - сообщил Мельниченко.
Он добавил, что, возможно, некоторым пензенцам некомфортно получать предупреждения об опасности ночью, однако это вынужденная мера, необходимая для сохранения жизни и здоровья людей.
«Если дойдет дело (а такой был случай в конце июля – начале августа, когда дважды по городу наносили удары БПЛА), мы будем обязаны провести целую серию мероприятий по обеспечению безопасности граждан. Граждане должны быть оповещены, в том числе вплоть до эвакуации из домов, которые могут попасть под удары», - пояснил Олег Мельниченко.
В заключение он сказал, что оповещения приводят в повышенную готовность всю систему управления областью, в том числе органы правопорядка и экстренные службы.
