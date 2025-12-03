Общество

В Пензе изменили номер для записи на прием участников СВО

В Пензе изменили номер для записи в центр помощи по вопросам СВО, предупредили в среду, 3 декабря, в городской администрации.

Теперь участники СВО и члены их семей могут записаться на прием по телефону 70-03-73 (доб. 2-515). Звонки принимают по будням с 9:00 до 17:00.

Встречи проводят в здании мэрии на площади Маршала Жукова, 4, в кабинете 129.

График приема в декабре следующий: 4-го, 11-го, 18-го и 25-го числа в 15:00.

С посетителями общаются заместитель главы администрации города, представители военных комиссариатов, управления образования, социального управления, центра занятости населения и учреждений здравоохранения.

