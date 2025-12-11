В Сосновоборске открыли три мемориальные доски погибшим на СВО

11.12.2025 | 09:05

В Пензенском лесном колледже (Сосновоборск) открыли три мемориальные доски погибшим на СВО выпускникам: Вячеславу Ерлыгаеву, Владимиру Кондакову и Дмитрию Фарафонову.

На церемонии, которая прошла 9 декабря, присутствовали глава Сосновоборского района Олег Вдовин, директор колледжа Василий Данцер, родственники погибших бойцов и другие лица.

Мероприятие началось с выноса знамени, была объявлена минута молчания в память о погибших.

«Под звуки метронома присутствующие вспомнили подвиги, мужество и величие всех, кто защищал нашу Родину, проявляя невероятную храбрость и самоотверженность», - сообщили в колледже.

6 ноября в Кузнецке увековечили память врача-ортопеда, героя специальной военной операции Евгения Орлова. Мемориальная доска появилась на здании межрайонной стоматологической поликлиники на улице Кирова. Врач проработал в медицинском учреждении более 30 лет.