Атака БПЛА: названо условие, при котором в Тамале могли быть жертвы

Если бы атака БПЛА совершалась не ночью, а днем, в Тамале могли бы быть жертвы. Об этом губернатор Олег Мельниченко заявил во время прямого эфира в четверг, 11 декабря.
ЧП случилось около 1:00 27 ноября, на поселок упали обломки беспилотника. Оказалась повреждена крыша нежилого здания, взрывной волной выбило стекла в многоэтажном и индивидуальных жилых домах. Пострадали также надворные постройки и газопровод.
«Слава богу, что это был час ночи, что люди спали, никого не было на улицах», - подчеркнул губернатор. Он пояснил: люди лежали в кроватях, а не находились вблизи окон, это и спасло их.
После случившегося глава региона поручил областному минздраву провести подворные обходы, во время которых обращать особое внимание на состояние людей из групп риска, оказывать им медицинскую помощь, при необходимости принимать решение о госпитализации.
«Врачи осмотрели 23 человека: 7 мужчин, 12 женщин и 4 детей в возрасте от 5 до 15 лет. Обострения хронических заболеваний не выявлены, психологическая помощь также никому не потребовалась», - подвел итог он.
