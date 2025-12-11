12 декабря в Пензенской области будет облачно и снежно

12 декабря в Пензенской области будет облачно, ожидаются осадки. Прогноз подготовило Приволжское УГМС.
В ночь на пятницу термометры покажут 0...-5 градусов. Днем воздух прогреется до +2...-3, а к следующей ночи похолодает до -3...-8.
В течение дня будет дуть юго-западный ветер со скоростью 8-13 м/с. К вечеру он усилится - кое-где порывы достигнут 16-21 м/с.
К умеренному мокрому снегу в светлое время суток добавится дождь, а в ночь на субботу синоптики обещают сильный снегопад, местами метель. На дорогах появится слабый гололед.
В народном календаре 12 декабря - Парамон Зимоуказатель. По погоде в этот день судили о декабре в целом. Багряная заря предвещала сильные ветры, а метели, как считалось, могли затянуться до Николы Зимнего (19-го числа).
