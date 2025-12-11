Строительство цирка в Пензе: возбуждено уголовное дело

11.12.2025 | 18:37

Затянувшееся строительство цирка в Пензе стало поводом для возбуждения уголовного дела, сообщил губернатор Олег Мельниченко на прямой линии в четверг, 11 декабря.

«Цирк уже превратился в наш позор», - отметил глава региона.

По его словам, на стройке сменились 3-4 подрядчика, договоры со всеми расторгли. Судебная тяжба с последней организацией тянулась 2,5 года.

«Хочу еще сказать, что по теме Росгосцирка возбуждено уголовное дело, я думаю, что в том числе по моему настоянию. Я думаю, что следствие назовет в том числе и виновных в том, почему это все так происходило до последнего времени», - заявил Олег Мельниченко.

Учреждение культуры строится в Пензе с 2013 года. Изначально планировалось возвести его к 2014-му, но процесс затянулся надолго. Новые сроки сдачи объекта устанавливались и затем продлевались.

В 2024-м выяснилось, что работы на стройплощадке вообще не ведутся. Причиной остановки процесса стало расторжение контракта между Росгосцирком и генподрядчиком из-за систематического выполнения работ ненадлежащего качества.

На тот момент техническая готовность объекта, по информации Росгосцирка, составляла 51,57%.

Сроки возобновления работ и, следовательно, сдачи учреждения в эксплуатацию должны были определить после завершения судебного процесса, связанного с оспариванием решения ФКП «Росгосцирк» об одностороннем отказе от исполнения контракта.