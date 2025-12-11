Олег Мельниченко рассказал о своем состоянии после операции

В четверг, 11 декабря, в рамках прямой линии губернатор Олег Мельниченко рассказал о состоянии здоровья после плановой операции, которую перенес в октябре. Он подчеркнул, что чувствует себя нормально.
«Я попал в очень сложную аварию 16 лет назад, в результате которой мне много чего протезировали, много всяких конструкций во мне стоит: и локтевой сустав, и в том числе тазобедренный. 16 лет он прослужил верой и правдой, и как-то немножко я его подзапустил, в результате он немножко у меня вылетел.
Врачи посмотрели, сказали, надо менять. Деваться некуда - я лег на операцию. Мне благополучно операцию сделали.
Реабилитационный период, я не скажу, что он уже завершился, но он проходит в достаточно сжатые сроки. Я уже хожу без костылей, палок и различных опорных устройств. Ну, понятно, что есть какие-то биолого-физиологические требования и сроки, чтобы сустав устоялся, чтобы сформировалась суставная сумка, но в целом все прошло очень хорошо», - отметил глава региона.
Он заверил, что будет выполнять все требования и аккуратно себя вести, «чтобы сустав опять не выбить», и поблагодарил врачей за работу.
