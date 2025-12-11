Губернатор исполнит новогодние желания 4 детей

Губернатор Олег Мельниченко в преддверии Нового года исполнит желания 4 детей. Во время прямого эфира в четверг, 11 декабря, он принял участие во всероссийской акции «Елка желаний».
13-летняя Валерия из Шемышейки попросила беспроводную колонку. Назар из села Шевченково Пологовского района мечтает о роботе-трансформере.
16-летний Илья из Токмака Запорожской области пожелал побывать в Санкт-Петербурге.
«16 лет - уже взрослый парень. Хочет, наверное, посмотреть Северную столицу России», - прокомментировал глава региона.
13-летняя Софья из села Засечного Пензенского района попросила графический планшет в подарок.
«Надо это дело поощрять. Если еще к тому же у нас Софья Алексеевна потом выберет профессию архитектора либо дизайнера, это можно только приветствовать», - отметил Олег Мельниченко.
В 2024-м глава региона исполнил желания 7 ребят. Они попросили велосипед, каркасный бассейн, домашний спортивный комплекс, коллекцию книг, шведскую стенку и подарок-сюрприз.
Новости по теме
- Назван новый срок завершения строительства цирка в Пензе
- Губернатор прокомментировал процесс очищения органов власти
- Стартовала прямая линия с губернатором Пензенской области
- Россиянам посоветовали выгодный способ продлить новогодние праздники
- Назван единственный способ разгрузки организма перед праздниками
- 13 декабря в центре Пензы соберутся более 100 Дедов Морозов
- Владельцев животных предупредили о самых опасных новогодних украшениях
- 38 студенческих семей получили подарки для новорожденных
- На Соборной площади в Пензе установили живую елку
- В Пензе открылись первые елочные базары
Последние новости
- 12 декабря в Пензенской области будет облачно и снежно
- Стало известно, когда пустят большие автобусы в Зарю
- ВТБ запустил проект «Новогодничайте с домашним театром»
- Запрет на продажу вейпов должен начать действовать с сентября 2026-го
- Олег Мельниченко рассказал о своем состоянии после операции
- Назван новый срок завершения строительства цирка в Пензе
- В 2026 году в Пензе запланирована замена автобусов
- Строительство цирка в Пензе: возбуждено уголовное дело
- Губернатор рассказал об опасности теплой зимы для сетей
- Появились подробности о строительстве новой дороги в Заре
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!