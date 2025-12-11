Губернатор исполнит новогодние желания 4 детей

11.12.2025 | 20:23

Губернатор Олег Мельниченко в преддверии Нового года исполнит желания 4 детей. Во время прямого эфира в четверг, 11 декабря, он принял участие во всероссийской акции «Елка желаний».

13-летняя Валерия из Шемышейки попросила беспроводную колонку. Назар из села Шевченково Пологовского района мечтает о роботе-трансформере.

16-летний Илья из Токмака Запорожской области пожелал побывать в Санкт-Петербурге.

«16 лет - уже взрослый парень. Хочет, наверное, посмотреть Северную столицу России», - прокомментировал глава региона.

13-летняя Софья из села Засечного Пензенского района попросила графический планшет в подарок.

«Надо это дело поощрять. Если еще к тому же у нас Софья Алексеевна потом выберет профессию архитектора либо дизайнера, это можно только приветствовать», - отметил Олег Мельниченко.

В 2024-м глава региона исполнил желания 7 ребят. Они попросили велосипед, каркасный бассейн, домашний спортивный комплекс, коллекцию книг, шведскую стенку и подарок-сюрприз.