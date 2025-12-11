Губернатор рассказал об опасности теплой зимы для сетей

Чтобы снизить уровень износа коммунальных сетей в регионе, нужны десятки миллиардов рублей. Поэтому работа в этом направлении может идти только поэтапно, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко во время прямой линии в четверг, 11 декабря.
По его словам, за 5 лет в Пензе заменили 142 километра теплосетей. Всего их в областном центре (магистральных) 800 км.
Из 128 ЦТП провели реконструкцию 34.
«В Кузнецке сделали 12 котельных и будем продолжать. 16 км сетей - в Нижнем Ломове, в Сердобске серьезную работу провели», - перечислил Олег Мельниченко.
Он отметил, что сделанное, возможно, не бросается в глаза, однако устойчивость жилищно-коммунального хозяйства возросла. Снизилось количество аварий.
Что касается сетей водоснабжения и водоотведения, то только в Пензе их свыше 1 000 километров и уровень износа тоже большой.
«Работы много, необходимо время. Проблема носит системный характер и очень дорогостоящая. Чтобы нам хотя бы понизить аварийность, уровень износа для более устойчивой работы, нужно 36 млрд рублей. Для сравнения: бюджет Пензенской области - 115 млрд», - уточнил губернатор.
Он добавил, что в 2025-м зима пока достаточно теплая, но для сетей это не очень хорошо. «В случае понижения температуры возможны подвижки грунта, разрывы труб», - предупредил Олег Мельниченко.
