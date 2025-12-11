В ряде мест региона пришлось совсем отключить мобильный интернет

В Пензенской области на определенных территориях мобильный интернет отсутствует всегда, даже в периоды, когда отменяется режим «Беспилотная опасность и ограничения снимаются, сообщил губернатор Олег Мельниченко на прямой линии в четверг, 11 декабря.
«Это связано с тем, что эти меры вводят службы безопасности и правопорядка с учетом обеспечения сохранности и безопасности определенных объектов. Это вынужденная мера, которая определяется ходом специальной военной операции», - пояснил глава региона.
По его словам, мобильного интернета нет в центре Пензы и ряде других районов.
«Это делается во имя того, чтобы не пострадали определенные объекты, находящиеся в этой зоне», - отметил Мельниченко.
Он выразил уверенность, что, как только цели СВО будут достигнуты, мобильный интернет вернется.
Новости по теме
- Объяснены причины ежедневных оповещений о беспилотной опасности
- На ул. Московской появились новые роутеры общедоступного Wi-Fi
- Участвующего в СВО пензенца захотели выселить из квартиры
- В России впервые назначили штраф за поиск заведомо экстремистских материалов
- В Сосновоборске открыли три мемориальные доски погибшим на СВО
- Мошенники придумали новую схему с медалями и выплатами
- Из Пензы отправили обогреватели, лекарства и продукты для бойцов СВО
- Десятки тысяч россиян пожаловались Мизулиной из-за блокировки Roblox
- В Пензе бойцам СВО передали в собственность около 70 участков
- В Пензе выплату на оплату проезда получают 3,3 тыс. детей участников СВО
Последние новости
- Назван новый срок завершения строительства цирка в Пензе
- В 2026 году в Пензе запланирована замена автобусов
- Строительство цирка в Пензе: возбуждено уголовное дело
- Губернатор рассказал об опасности теплой зимы для сетей
- Появились подробности о строительстве новой дороги в Заре
- Объяснены причины ежедневных оповещений о беспилотной опасности
- Атака БПЛА: названо условие, при котором в Тамале могли быть жертвы
- В Пензе на учете не состоит ни один подросток-наркоман
- Стартовала прямая линия с губернатором Пензенской области
- Около «Глобуса» неизвестные выкопали несколько саженцев туи
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!