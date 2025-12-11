В ряде мест региона пришлось совсем отключить мобильный интернет

11.12.2025 | 18:11

В Пензенской области на определенных территориях мобильный интернет отсутствует всегда, даже в периоды, когда отменяется режим «Беспилотная опасность и ограничения снимаются, сообщил губернатор Олег Мельниченко на прямой линии в четверг, 11 декабря.

«Это связано с тем, что эти меры вводят службы безопасности и правопорядка с учетом обеспечения сохранности и безопасности определенных объектов. Это вынужденная мера, которая определяется ходом специальной военной операции», - пояснил глава региона.

По его словам, мобильного интернета нет в центре Пензы и ряде других районов.

«Это делается во имя того, чтобы не пострадали определенные объекты, находящиеся в этой зоне», - отметил Мельниченко.

Он выразил уверенность, что, как только цели СВО будут достигнуты, мобильный интернет вернется.