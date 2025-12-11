Общество

В ряде мест региона пришлось совсем отключить мобильный интернет

Печать
Telegram

В Пензенской области на определенных территориях мобильный интернет отсутствует всегда, даже в периоды, когда отменяется режим «Беспилотная опасность и ограничения снимаются, сообщил губернатор Олег Мельниченко на прямой линии в четверг, 11 декабря.

«Это связано с тем, что эти меры вводят службы безопасности и правопорядка с учетом обеспечения сохранности и безопасности определенных объектов. Это вынужденная мера, которая определяется ходом специальной военной операции», - пояснил глава региона.

По его словам, мобильного интернета нет в центре Пензы и ряде других районов.

«Это делается во имя того, чтобы не пострадали определенные объекты, находящиеся в этой зоне», - отметил Мельниченко.

Он выразил уверенность, что, как только цели СВО будут достигнуты, мобильный интернет вернется.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети