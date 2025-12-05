Список сайтов, доступных во время ограничения интернета, расширился

05.12.2025 | 17:52

Минцифры РФ вновь расширило список ресурсов, доступных во время выключения мобильного интернета.

Как сообщило ведомство в мессенджере MAX в пятницу, 5 декабря, в перечень вошли:

- ресурсы операторов связи «СберМобайл», «Т-Мобайл», «ЭР-Телеком»;

- платформа «Россия - страна возможностей»;

- информационная система «Молодежь России»;

- всероссийский студенческий проект «Твой ход»;

- федеральные СМИ;

- сервис поиска, покупки, продажи недвижимости «Домклик»;

- ресурс охранной системы «Цезарь Сателлит»;

- онлайн-кинотеатр Okko.

Это уже третий этап создания белого списка сайтов. На первом и втором в список включили наиболее востребованные в России интернет-сайты и сервисы, ресурсы государственных органов, СМИ, супермаркетов и другие.

«Работа ведется постоянно. Перечень цифровых платформ формируется из наиболее популярных интернет-ресурсов России, а также на основе предложений федеральных и региональных органов власти и по согласованию с ведомствами, отвечающими за обеспечение безопасности. Включить в него ресурс иным способом невозможно», - пояснили в Минцифры.