Участвующего в СВО пензенца захотели выселить из квартиры

11.12.2025 | 11:42

В Пензенской области у семьи участника СВО изъяли квартиру за долги. Новый владелец имущества захотел выселить жильцов через суд.

Жена военнослужащего обратилась к уполномоченному по правам человека в регионе Владимиру Фомину и рассказала, что была поручителем по ипотечному договору сына. Однако застройщик обанкротился, жилье не появилось, а перед банком образовался долг.

Суд постановил взыскать его с женщины. В рамках исполнительного производства у пензячки забрали квартиру, где проживает сам участник СВО и еще 5 человек, и принудительно продали.

Новый владелец собрался выселить проживающих в судебном порядке.

«Поскольку данными действиями нарушены права участника СВО, который в силу объективных причин не мог реализовать право на судебную защиту, направлено в суд заявление о признании незаконными решений по изъятию жилого помещения, а также о признании договора купли-продажи квартиры недействительным», - сообщили в аппарате уполномоченного.

Нарушенные жилищные и имущественные права семьи участника СВО намерены восстановить.