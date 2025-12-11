ВТБ запустил проект «Новогодничайте с домашним театром»

ВТБ в преддверии Нового года запустил проект «Новогодничайте с домашним театром». Вместе с известными режиссерами и драматургами банк адаптировал любимые сюжеты детских сказок, превратив их в пьесы для домашних постановок с семьей, близкими или друзьями. Предлагается 5 сюжетов для разной аудитории.
Домашний театр от ВТБ - это сайт-пространство с традиционными театральными зонами, в которых собраны сценарии постановок, советы от режиссеров, идеи для костюмов, грима и декора, музыкального сопровождения, праздничных угощений и развлечений для любого возраста.
Специально для проекта драматурги переосмыслили известные сюжеты сказок и написали пьесы для разных аудиторий. Для самых маленьких (3+) созданы новогодние версии «Теремка» и «Репки» - «Новогодняя елка» режиссера Ивана Пачина и «Мешок с подарками» драматурга Лины Ли. Для детей постарше (6+) - «Путешествие Конька-Горбунка» в авторском сокращении Ивана Пачина и музыкальная сказка «По щучьему велению» от Полины Коротыч. Для взрослых компаний (от 18 лет) - остросюжетная версия «Зайкиной избушки» Полины Пушкаевой.
Для каждой пьесы собраны подробные рекомендации - от распределения ролей и репетиционного процесса до идей праздничного оформления пространства.
«Театр напоминает мне детскую игру. И еще это место для фантазии. В театре, чтобы стать царем, не обязательно надевать мантию и иметь на голове корону. Декорации из плохо вырезанного картона, на котором детской рукой что-то нарисовано, костюмы из подручных средств - это и есть чудо театра, потому что не декорации и костюмы являются главными в нем, а люди. Люди, которые играют, разыгрывают историю, и то, как они играют, - это и есть в театре самое главное», - отметил театральный режиссер и автор двух пьес проекта Иван Пачин.
Знакомство с проектом на сайте начинается с «Фойе», где можно пройти тест и выбрать наиболее подходящую для постановки пьесу. На «Сцене» посетителей ждут сценарии по сказкам. Их можно использовать со смартфона или распечатать с уже выделенными для каждого персонажа репликами. В «Кабинете режиссера» содержатся советы для постановок от авторов пьес и новогодний чек-лист для подготовки к празднику.
«Костюмерная» и «Гримерная» представляют идеи и инструкции по созданию сказочных образов героев своими руками. Музыкальное сопровождение подобрано для каждого произведения в «Оркестровой яме». Дополняет проект театральный «Буфет» с вариантами декора стола и тематическими угощениями для зрителей и актеров. «Потайная комната» поможет с форматами домашних развлечений: картины по номерам, схемы для вязания с героями сказок и сценарий домашнего квеста, который можно пройти целой компанией.
Реклама. Заказчик - Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1 000.
