Назван новый срок завершения строительства цирка в Пензе

Пензенский цирк - один из крупнейших долгостроев в областном центре. Возможно, работы завершит новый подрядчик, рассказал на прямой линии в четверг, 11 декабря, губернатор Олег Мельниченко.
Последняя организация, занимавшаяся строительством учреждения культуры, не передала в Росгосцирк документацию по объемам выполненных работ. Поэтому регион привлек своих специалистов, чтобы обследовать здание и определить, что уже сделано.
«Мы помогли посмотреть все объемы выполненных работ, в том числе на основании которых будут предъявлены неустойки к взысканию», - сообщил губернатор.
По его словам, готовность цирка составляет около 90%.
Для завершения строительства из федерального бюджета выделили около 600 млн рублей.
«Сейчас мы обсуждаем вопрос о передаче достройки госцирка новому генеральному подрядчику - «Единому заказчику в сфере строительства». Это государственный подрядчик», - заявил Мельниченко.
Он предположил, что в 2026-м работы возобновятся, а объект сдадут к концу 2027-го.
«Понятно, что сейчас опять будет корректироваться проектно-сметная документация. Это потребует какого-то времени. Корректировка будет завершена в марте-апреле», - отметил глава региона.
Цирк в областном центре строится с 2013 года. За это время на объекте сменились несколько подрядчиков. Новые сроки сдачи учреждения культуры устанавливались и затем продлевались.
