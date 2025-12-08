В Пензе бойцам СВО передали в собственность около 70 участков

08.12.2025 | 16:23

В Пензе продолжается формирование земельных участков для выделения бойцам СВО под возведение частных домов. Эту тему затронули на комиссии в гордуме в понедельник, 8 декабря.

Первый заместитель главы администрации Андрей Шиганков заявил, что на данный момент подготовлено более 100 участков и около 70 из них уже переданы новым владельцам.

Наделы (в основном их площадь варьируется в диапазоне от 600 до 820 кв. м) расположены на улице Молодежной в Заре.

Землю предоставляют военнослужащим, членам добровольческих формирований, заключившим контракт, росгвардейцам, удостоенным звания Героя Российской Федерации или награжденным орденами за заслуги, проявленные в бою, и являющимся ветеранами боевых действий.

В случае гибели лиц из этих категорий участки передаются в собственность членам их семей.

По словам Андрея Шиганкова, работа продолжается, новые участки формируются там же, в Заре.