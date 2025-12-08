В Пензе бойцам СВО передали в собственность около 70 участков

В Пензе продолжается формирование земельных участков для выделения бойцам СВО под возведение частных домов. Эту тему затронули на комиссии в гордуме в понедельник, 8 декабря.
Первый заместитель главы администрации Андрей Шиганков заявил, что на данный момент подготовлено более 100 участков и около 70 из них уже переданы новым владельцам.
Наделы (в основном их площадь варьируется в диапазоне от 600 до 820 кв. м) расположены на улице Молодежной в Заре.
Землю предоставляют военнослужащим, членам добровольческих формирований, заключившим контракт, росгвардейцам, удостоенным звания Героя Российской Федерации или награжденным орденами за заслуги, проявленные в бою, и являющимся ветеранами боевых действий.
В случае гибели лиц из этих категорий участки передаются в собственность членам их семей.
По словам Андрея Шиганкова, работа продолжается, новые участки формируются там же, в Заре.
Новости по теме
- В Пензенской области снова заморозили плату за аренду земли
- Минус 647 тыс. руб.: квартира недели в ЖК «Созвездие»
- В Пензе выплату на оплату проезда получают 3,3 тыс. детей участников СВО
- На улице Кураева в Пензе изымут земельный участок и 11 квартир
- Ветерану СВО из Пензенской области выдали средства реабилитации
- Список сайтов, доступных во время ограничения интернета, расширился
- «Термодом» стал архитектором счастья Города Спутника
- Обыски в мэрии: стали известны подробности дела о мошенничестве
- ЖК «Соседи» на Минской: квартиры до 65 кв. м стоят до 6 млн рублей
- В Пензе обследуют здание недостроенного цирка
Последние новости
- Метеорологи дали прогноз погоды в регионе на 9 декабря
- В Пензе мягкие игрушки во дворах изучат на предмет антисанитарии
- Глава Пензы поручил убрать кормушки из пластиковых бутылок
- Депутат о туристском центре: Дешевле было купить квартиру
- Минус 647 тыс. руб.: квартира недели в ЖК «Созвездие»
- В Пензе выплату на оплату проезда получают 3,3 тыс. детей участников СВО
- Денис Соболев: УК должны активно участвовать в благоустройстве дворов
- Мэрия Пензы напомнила об отключении холодной воды на сутки
- Из Пензы можно будет долететь до Краснодара
- Терминал оплаты туалета в Лермонтовском сквере модернизируют
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!