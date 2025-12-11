Запрет на продажу вейпов должен начать действовать с сентября 2026-го

11.12.2025 | 19:28

На ближайшей сессии Законодательного собрания, которая состоится 19 декабря, депутаты рассмотрят внесенный губернатором закон о запрете продажи в Пензенской области вейпов и жидкостей к ним.

На прямой линии в четверг, 11 декабря, Олег Мельниченко отметил, что вред вейпов научно доказан. Последствия - от обострения заболеваний легких до развития онкологии.

«Это некая завуалированная пропаганда смерти. Думаю, депутаты меня поддержат», - заявил губернатор.

Он добавил, что запланировано внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях Пензенской области: в нем появятся штрафы за нарушение запрета на продажу вейпов. Они составят до 1 млн рублей.

Если закон будет принят, то вейпы в регионе нельзя будет продавать с 1 сентября 2026 года.