Общество

Запрет на продажу вейпов должен начать действовать с сентября 2026-го

Печать
Telegram

На ближайшей сессии Законодательного собрания, которая состоится 19 декабря, депутаты рассмотрят внесенный губернатором закон о запрете продажи в Пензенской области вейпов и жидкостей к ним.

На прямой линии в четверг, 11 декабря, Олег Мельниченко отметил, что вред вейпов научно доказан. Последствия - от обострения заболеваний легких до развития онкологии.

«Это некая завуалированная пропаганда смерти. Думаю, депутаты меня поддержат», - заявил губернатор.

Он добавил, что запланировано внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях Пензенской области: в нем появятся штрафы за нарушение запрета на продажу вейпов. Они составят до 1 млн рублей.

Если закон будет принят, то вейпы в регионе нельзя будет продавать с 1 сентября 2026 года.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети