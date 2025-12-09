Из Пензы отправили обогреватели, лекарства и продукты для бойцов СВО

09.12.2025 | 14:03

Из Пензы отправили очередную партию гуманитарного груза в прифронтовой город Валуйки Белгородской области - 5 тонн.

В ее состав вошли одежда, обувь, постельные принадлежности, одеяла, строительные материалы, маскировочные сети, окопные свечи, обогреватели, лекарства и продукты питания, рассказали в Пензенской епархии.

Участие в сборе приняли как рядовые граждане, так и организации.

Например, Пензенская духовная семинария пожертвовала бойцам 1,5 тонны картофеля, а сотрудники компании, занимающейся стиркой и химчисткой, собрали деньги на матрасы, полотенца, наволочки и простыни.

В Валуйках находится православное сестричество, где получают гуманитарную помощь бойцы группы «Север», уточнили в епархии.