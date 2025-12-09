Из Пензы отправили обогреватели, лекарства и продукты для бойцов СВО

Из Пензы отправили очередную партию гуманитарного груза в прифронтовой город Валуйки Белгородской области - 5 тонн.
В ее состав вошли одежда, обувь, постельные принадлежности, одеяла, строительные материалы, маскировочные сети, окопные свечи, обогреватели, лекарства и продукты питания, рассказали в Пензенской епархии.
Участие в сборе приняли как рядовые граждане, так и организации.
Например, Пензенская духовная семинария пожертвовала бойцам 1,5 тонны картофеля, а сотрудники компании, занимающейся стиркой и химчисткой, собрали деньги на матрасы, полотенца, наволочки и простыни.
В Валуйках находится православное сестричество, где получают гуманитарную помощь бойцы группы «Север», уточнили в епархии.
Новости по теме
- В Пензе бойцам СВО передали в собственность около 70 участков
- В Пензе выплату на оплату проезда получают 3,3 тыс. детей участников СВО
- Ветерану СВО из Пензенской области выдали средства реабилитации
- Список сайтов, доступных во время ограничения интернета, расширился
- В Пензе изменили номер для записи на прием участников СВО
- В России указали на признаки скорого окончания СВО
- Принят закон о бесплатном втором профобразовании для участников СВО
- Оформить горячее питание для детей бойцов СВО можно на «Госуслугах»
- Еще двум ветеранам СВО выдали адаптивную одежду
- Участнику СВО из Пензенской области установили протезы рук и ног
Последние новости
- В Пензенской области определили новый очаг бешенства
- В Пензе врачи уникальным способом избавили пациентов от боли
- В минздраве рассказали, что случится при пропуске звонка от Елены
- В Пензенской области зарегистрировали 20 случаев гриппа
- В Пензе ликвидировали остановку напротив входа в здание вокзала
- Пензенцев проконсультируют по качеству и выбору детских подарков
- 10 декабря отключат электричество в 3 микрорайонах Пензы
- Россиянам хотят облегчить поиск старых друзей и родственников
- Метеорологи дали прогноз погоды в регионе на 9 декабря
- В Пензе мягкие игрушки во дворах изучат на предмет антисанитарии
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!