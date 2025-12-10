Порядок назначения штрафа за несообщение о переезде изменится

10.12.2025 | 08:01

Во вторник, 9 декабря, Госдума во втором и третьем чтениях одобрила поправки в КоАП РФ, согласно которым штрафы призывникам, не сообщившим в военкомат о смене места жительства, будут назначать круглый год. Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

В июне приняли закон, который увеличил размер штрафа за данное нарушение с 1 000-5 000 рублей до 10 000-20 000 рублей. Цель ужесточения меры - повысить ответственность граждан.

Наказание назначается тем, кто во время призывной кампании не сообщил о своем отъезде на срок более 3 месяцев.

Так как в России с 1 января 2026-го введут круглогодичный призыв, в КоАП РФ потребовалось внести изменения. Согласно им, штраф можно будет получить в любой момент года, а не только в период с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Теперь принятый законопроект направят на утверждение в Совет Федерации, затем его подпишет Президент РФ.