Ремонт участка трассы Р-208 в Белинском районе завершен досрочно

14.11.2025 | 19:00

В Белинском районе на участке трассы Р-208 Тамбов - Пенза с 147-го по 157-й километр запустили рабочее движение.

Отрезок дороги капитально отремонтировали и расширили с 2 до 4 полос, пропускная способность на обновленных 10 километрах выросла более чем в 2 раза, плотность автомобильного потока снизилась.

Работы планировали закончить в 2026-м, но специалисты управились раньше срока, сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Новое основание дороги обустроили, используя метод холодной регенерации с органоминеральной смесью. Покрытие сделали из щебеночно-мастичного асфальтобетона, который обладает высокой устойчивостью к образованию дефектов.

На участке установили новые дорожные знаки и сигнальные столбики, металлические барьерные ограждения, которые снизят риск лобовых столкновений, построили 3 разворотные петли, нанесли разметку.

Трассу на этом отрезке освещает энергосберегающее оборудование.

«Дорожники заменили 6 остановочных павильонов рядом с населенными пунктами Чернышево, Старая Каштановка и Сярда. Места остановок оборудовали тактильными наземными указателями для улучшения доступности и безопасности людей с ограниченными возможностями», - добавили в ФКУ.