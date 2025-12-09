Общество

10 декабря в Пензенской области ожидается сильный ветер

10 декабря в Пензенской области будет облачно, ожидается небольшой, местами умеренный снег, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут -1...-6 градусов. Днем показатели задержатся в пределах -4...+1. К следующей ночи прогнозируется 0...-5.

На протяжении суток будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 8-13 м/с, местами его порывы могут достигать 15-18 м/с.

Ранее метеорологи предупредили, что на этой рабочей неделе регион окажется во власти скандинавских циклонов, повсеместно пройдут интенсивные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.

В старину 10 декабря внимательно смотрели на небо: багряная заря сулила ветреную погоду, яркое звездное небо означало, что будет мороз, тусклое предвещало оттепель.

