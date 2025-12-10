Стало известно, где в Пензе отключат свет 11 декабря

10.12.2025 | 09:43

В четверг, 11 декабря, в части домов Пензы отключат электричество. В список, опубликованный ресурсниками, вошли адреса в Заре, Заре-2, на КПД и Барковке.

С 8:30 до 10:00:

- ул. Зеленая Горка, 60а, 62а, з/у 60; 3-й Земляничный пр-д, 30, 36, 50, з/у 37; 1-й пр-д Мозжухина, уч. 624, 1, 1г, 1д, 2, 3а, 3г, з/у 1Б, 1в, 3Б, 3в, 4, 5, 6, 8, 10, 14;

- ул. Городецкого, 1; ул. Книгина, 6, 9, 10, 14, 15, 25; ул. Новоселов, уч. 597; ул. Райская, 2, 6, 12, 14, 17, 18а, 19, 22, 24, 35, 36; ул. Родионова, 5, 6, 13, 16, 23, з/у 2, з/у 11; ул. Счастливая, 12, 14, 16, 24, 24Б, 26, 28, 40, 42; ул. Усадебная, з/у 13; ул. Юбилейная, уч. 66, 68, 70, 74, 76, 79, 80, 83, 89, 91, 93, 96, 100, 108, 121, 125, 126, 127, 129, 136, 145, 154, 161, 162, 163, 166, 172, 176, 178, 179, 184, 187, 192, 193, 196, 200, 202, 508, з/у 155, 157, 110.

С 9:00 до 16:00:

- ул. Литвинова, 15, 19, 19а, 21; ул. Егорова, 2, 2а, 4а, 4Б.

С 10:00 до 12:00:

- 2-й пр-д Буслаева, 1а, 1, 14, 24, 26, стр. 39, 48, з/у 22; ул. Буслаева, 8, 12, 14, 16, 16а, 16Б, 18, 26, 28; пр-д Гвоздева, 7, стр. 17; ул. Гвоздева, 2-4, 6-10, 12, 13, 20, 22, 24, уч. 52; 4-й Земляничный пр-д, з/у 22; ул. Фруктовая, 20, 22, 24, 30, 32, 34, 36, стр. 37, 38;

- ул. Барышникова, 32, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 58; ул. Вигеля, уч. 16, 22, 30, 32, 36, з/у 27; ул. Застрожного, 21, 28, 30; ул. Киселевой, 17, 26, 29, 32, 33, 42, 50, з/у 19; ул. Новоселов, уч. 582, 597; СНТ Заря, уч. 61, 210, 247, 273, 341, 364, 373, 450, 493, 531, 534, 544, 574; ул. Юбилейная, уч. 211, 233, 237, 240, 286, 296, 297, 304, 307, 311, 315, 324, 332, 337, 342, 345, 357, 359, 367, 369, 372, 374, 376, 425.

С 13:00 до 15:00:

- ул. Барковка, 2-4, 6-15, 17-23 (нечетные); пр-д Барковка, 1, 2, 3-17 (нечетные), 12а; ул. Долгая, 1-12, 14, 16а, 16в, 157, 865, з/у 911; СНТ Весна-1, уч. 81, 97; СНТ Восход, уч. 6, 1в, 9 (1-4), 9 (6-12), 9-14; СНТ Здоровье, уч. 1-36, 38-42; СНТ Искра, уч. 356, 364; СНТ Осень, 1-12, 14-33; СНТ Отдых, 10, 43, 44, 71, 95, 96, 112, 117, 118, 123, 124, 136, 137, 138, 140-151, 154-156, 889; СНТ Проектировщик, уч. 4, 8, 9, 37; СНТ Труд, 7, 14, 21.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.