Президент РФ поручит отрегулировать движение курьеров на велосипедах

Во вторник, 9 декабря, Президент РФ Владимир Путин заявил, что поручит региональным властям, а также МВД представить свои предложения по урегулированию движения курьеров на электровелосипедах. Эти слова приводятся в телеграм-канале Кремля.
«Я вижу, что происходит с этой доставкой, вижу. И конечно, это, безусловно, вызывает озабоченность у наших граждан, мне говорили об этом и некоторые руководители регионов, в частности губернатор Санкт-Петербурга», - пояснил глава государства.
Он добавил, что доставщики на электровелосипедах в некоторых случаях представляют опасность для пешеходов. Разобраться с этим должны в первую очередь региональные власти.
Электровелосипеды, как правило, используют курьеры торговых сетей для доставки продуктов. Они ездят по тротуарам, рискуя столкнуться с пешеходами, нередко провоцируют ДТП.
О необходимости навести порядок с велокурьерами на законодательном уровне говорилось еще в 2024 году. В апреле 2025-го было предложено запретить доставщикам ездить по тротуарам, приравнять электровелосипед к мопедам и обязать граждан при его использовании получать права и занимать правую сторону проезжей части.
Новости по теме
- В Пензе будут судить пенсионера, сбившего велосипедиста на Бугровке
- В Пензе пьяный мужчина хотел подраться с доставщиком еды
- В Кузнецком районе иномарка сбила велосипедиста
- В центре Пензы автобус сбил велосипедиста
- В Заречном задержали юного похитителя велосипедов
- В Пензенской области за сутки на дорогах погибли 2 велосипедиста
- Пару из Пензы задержали во время поиска наркотиков в лесу
- В Пензе осудили дроп-курьера, забравшего 2 млн у пенсионерок
- Без признаков жизни: на ул. Лядова в Пензе сбили велосипедиста
- В Наровчате пострадавшую в ДТП женщину возмутило решение суда
Последние новости
- Мошенники придумали новую схему с медалями и выплатами
- Названы самые популярные и редкие имена для новорожденных
- Стало известно, где в Пензе отключат свет 11 декабря
- Порядок назначения штрафа за несообщение о переезде изменится
- 10 декабря в Пензенской области ожидается сильный ветер
- В Пензе ищут подрядчика для отлова бродячих животных
- 38 студенческих семей получили подарки для новорожденных
- Ремонт подземного перехода в Пензе: аукцион признали несостоявшимся
- В Пензе возложили цветы и венки к стеле «Слава героям»
- На Соборной площади в Пензе установили живую елку
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!