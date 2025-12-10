Общество

Президент РФ поручит отрегулировать движение курьеров на велосипедах

Во вторник, 9 декабря, Президент РФ Владимир Путин заявил, что поручит региональным властям, а также МВД представить свои предложения по урегулированию движения курьеров на электровелосипедах. Эти слова приводятся в телеграм-канале Кремля.

«Я вижу, что происходит с этой доставкой, вижу. И конечно, это, безусловно, вызывает озабоченность у наших граждан, мне говорили об этом и некоторые руководители регионов, в частности губернатор Санкт-Петербурга», - пояснил глава государства.

Он добавил, что доставщики на электровелосипедах в некоторых случаях представляют опасность для пешеходов. Разобраться с этим должны в первую очередь региональные власти.

Электровелосипеды, как правило, используют курьеры торговых сетей для доставки продуктов. Они ездят по тротуарам, рискуя столкнуться с пешеходами, нередко провоцируют ДТП.

О необходимости навести порядок с велокурьерами на законодательном уровне говорилось еще в 2024 году. В апреле 2025-го было предложено запретить доставщикам ездить по тротуарам, приравнять электровелосипед к мопедам и обязать граждан при его использовании получать права и занимать правую сторону проезжей части.

