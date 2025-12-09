В Пензе ищут подрядчика для отлова бродячих животных

09.12.2025 | 21:32

В понедельник, 8 декабря, Управление ЖКХ Пензы объявило электронный аукцион по поиску подрядчика, который занялся бы отловом безнадзорных животных на территории города в 2026 году.

Начальная (максимальная) цена контракта, который заключат с победителем торгов, - 3 000 000 рублей.

Расценки на услуги не поднялись по сравнению с предыдущим годом. Их средняя стоимость в расчете на 1 особь такова:

- прием сообщения о бродячем животном и его отлов - 810 рублей;

- транспортировка - 388 рублей;

- содержание в приюте с проведением осмотра - 232 рубля в сутки;

- вакцинация от бешенства - 1 057 рублей;

- стерилизация мужской особи - 2 055 рублей, женской - 3 167;

- учет - 16,20 рубля;

- маркировка неснимаемыми метками - 64 рубля;

- возврат потерявшихся животных владельцам или поиск новых хозяев, включая размещение сведений в интернете, - 50 копеек;

- возврат на прежнее место обитания - 557 рублей;

- умерщвление - 536 рублей;

- утилизация умерших или усыпленных - 542 рубля.

Содержание в приютах животных, которые не могут быть возвращены, до момента их передачи новым владельцам или наступления естественной смерти обходится в 232 рубля в сутки.

Заявки от организаций принимаются до 16 декабря, 18-го числа рабочая комиссия подведет итоги, уточняется на портале госзакупок.

Год назад управление ЖКХ проводило аналогичные аукционы с такими же расценками на услуги как минимум дважды (с первого раза найти подрядчика не удалось). При этом в первый раз начальная цена контракта составляла 6 994 100 рублей, а во второй - 4 911 417.