В Пензе ищут подрядчика для отлова бродячих животных

В понедельник, 8 декабря, Управление ЖКХ Пензы объявило электронный аукцион по поиску подрядчика, который занялся бы отловом безнадзорных животных на территории города в 2026 году.
Начальная (максимальная) цена контракта, который заключат с победителем торгов, - 3 000 000 рублей.
Расценки на услуги не поднялись по сравнению с предыдущим годом. Их средняя стоимость в расчете на 1 особь такова:
- прием сообщения о бродячем животном и его отлов - 810 рублей;
- транспортировка - 388 рублей;
- содержание в приюте с проведением осмотра - 232 рубля в сутки;
- вакцинация от бешенства - 1 057 рублей;
- стерилизация мужской особи - 2 055 рублей, женской - 3 167;
- учет - 16,20 рубля;
- маркировка неснимаемыми метками - 64 рубля;
- возврат потерявшихся животных владельцам или поиск новых хозяев, включая размещение сведений в интернете, - 50 копеек;
- возврат на прежнее место обитания - 557 рублей;
- умерщвление - 536 рублей;
- утилизация умерших или усыпленных - 542 рубля.
Содержание в приютах животных, которые не могут быть возвращены, до момента их передачи новым владельцам или наступления естественной смерти обходится в 232 рубля в сутки.
Заявки от организаций принимаются до 16 декабря, 18-го числа рабочая комиссия подведет итоги, уточняется на портале госзакупок.
Год назад управление ЖКХ проводило аналогичные аукционы с такими же расценками на услуги как минимум дважды (с первого раза найти подрядчика не удалось). При этом в первый раз начальная цена контракта составляла 6 994 100 рублей, а во второй - 4 911 417.
