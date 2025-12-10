На расчистку Пензы от снега выехало 120 спецмашин

10.12.2025 | 11:55

В Пензе устраняют последствия снегопада, начавшегося в ночь на среду, 10 декабря.

В темное время суток для расчистки городских улиц и скверов привлекли 54 спецавтомобиля, в том числе 30 комбинированных дорожных машин, 12 тракторных щеток и фронтальных погрузчиков, многофункциональные «Чистики». Днем на линию выпустили 120 единиц техники.

«Ведется очистка и противогололедная обработка проезжей части, тротуаров, территорий остановочных павильонов и пешеходных переходов», - уточнили в администрации Пензы.

Узкие участки будут убирать вручную.

Глава города Олег Денисов поручил главам районных администраций направить все усилия на то, чтобы предотвратить обледенение пешеходных зон и тем самым исключить возможность травматизма.

«Во время подворовых обходов проверяйте, как управляющие компании очищают дорожки от снега и посыпают их пескосолью», - указал он.

Ранее метеорологи предупредили, что на этой рабочей неделе регион окажется во власти скандинавских циклонов, «повсеместно пройдут интенсивные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, при этом усилится ветер южной четверти».