На ул. Германа Титова временно изменили схему организации движения

В Пензе закрыли проезд по улице Германа Титова у двух домов, сообщили в администрации города в пятницу, 21 ноября.

У дома № 28к1 движение транспорта запрещено до 25-го числа, у № 28к2 - до 24-го.

«Ограничения связаны с проведением ресурсоснабжающей организацией аварийно-восстановительных работ на тепломагистрали», - пояснили в мэрии.

В начале сентября на улице Германа Титова тоже перекрывали участок из-за ремонта теплосети.

В течение недели проезд транспорта был невозможен в районе дома № 28.

