На ул. Германа Титова временно изменили схему организации движения

В Пензе закрыли проезд по улице Германа Титова у двух домов, сообщили в администрации города в пятницу, 21 ноября.
У дома № 28к1 движение транспорта запрещено до 25-го числа, у № 28к2 - до 24-го.
«Ограничения связаны с проведением ресурсоснабжающей организацией аварийно-восстановительных работ на тепломагистрали», - пояснили в мэрии.
В начале сентября на улице Германа Титова тоже перекрывали участок из-за ремонта теплосети.
В течение недели проезд транспорта был невозможен в районе дома № 28.
Новости по теме
- Опубликованы новые кадры с места смертельного ДТП под Городищем
- В Городищенском районе загорелась «Приора», погибли 3 человека
- В ДС «Буртасы» в следующем году избавятся от следов плесени
- На улице Володарского водитель Kia снес молодую липу
- Кузнечанин не надел шлем и потерял квадроцикл
- Объезд Спасска: одну дорогу разбили в процессе строительства другой
- Пензенцы продолжают покупать автомобили дороже 10 млн рублей
- На ул. Кулакова легковая машина застыла на краю провала
- У жителя Колышлея конфисковали самодельный мотоцикл
- Перечислены места установки новых комплексов фиксации нарушений
Последние новости
- Вадим Супиков поддержал акцию «Коробка храбрости»
- До Деда Мороза сумели дозвониться 32 ребенка
- Рассмотрение обращений участников СВО хотят ускорить
- 21 ноября в Пензенской области ожидается небольшой дождь
- В госпитале для ветеранов войн появилось новое оборудование
- В Тамалинском районе проведут археологическую разведку
- В Соцфонде проведут прямую линию по вопросам пенсий и пособий
- Новые шумозащитные экраны в Терновке опять изрисовали
- В Пензе подвязывают молодые деревья, чтобы спасти от снегопадов
- Назначены дополнительные авиарейсы между Пензой и Минводами
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!