Общество

Выезд с улицы Одесской на М-5 останется закрытым до конца недели

Печать
Telegram

Выезд с улицы Одесской на трассу М-5 останется закрытым до конца этой недели - 16 ноября.

Схему движения пришлось изменить из-за ремонта дороги. Подрядчику необходимо было до 11 ноября отфрезеровать полосу движения в сторону Самары на 629-м километре, а затем уложить асфальтобетон.

Из-за неблагоприятных погодных условий выполнить работы в срок не удалось, поэтому перекрытие продлили.

«Светофорный объект по-прежнему действует в режиме «мигающий желтый», - уточнили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Дорожники попросили водителей не создавать препятствий для специализированной техники.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети