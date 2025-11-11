Выезд с улицы Одесской на М-5 останется закрытым до конца недели

Выезд с улицы Одесской на трассу М-5 останется закрытым до конца этой недели - 16 ноября.
Схему движения пришлось изменить из-за ремонта дороги. Подрядчику необходимо было до 11 ноября отфрезеровать полосу движения в сторону Самары на 629-м километре, а затем уложить асфальтобетон.
Из-за неблагоприятных погодных условий выполнить работы в срок не удалось, поэтому перекрытие продлили.
«Светофорный объект по-прежнему действует в режиме «мигающий желтый», - уточнили в ФКУ «Поволжуправтодор».
Дорожники попросили водителей не создавать препятствий для специализированной техники.
Новости по теме
- В башмаковской больнице завершился ремонт в отделении хирургии
- У памятника блокадникам в Пензе переложили просевшую плитку
- Баня в Ахунах закрылась спустя полтора года после ремонта
- В Иссе ремонт больницы вышел на завершающий этап
- В Пензе продлили срок капитального ремонта Дома молодежи
- Ремонт школы в Пачелме снова не закончили в срок
- На улице Новоселов монтируют последние остановочные павильоны
- С 7 ноября в Пензе закроют выезд с улицы Одесской на М-5
- В каменской больнице открыли обновленное наркоотделение
- В Никольском районе ввели в эксплуатацию мост через реку Айву
Последние новости
- В Пензе запрещены захоронения домашних животных
- В Пензенской области снижается уровень заболеваемости ОРВИ
- Строительство школы № 25 на ул. Калинина находится под вопросом
- Билайн защищает клиентов от перехода на мошеннические сайты
- Новую поликлинику Кузнецка продолжают оснащать оборудованием
- Пензенские полицейские отправились на Северный Кавказ
- 12 ноября возможны магнитные бури уровня G3-G4
- В 2025-м в Сурское водохранилище выпустили 429 000 толстолобиков
- 12 ноября планируются отключения света в 6 микрорайонах
- Небо над Пензенской областью закрыли для полетов
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!