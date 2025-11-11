Выезд с улицы Одесской на М-5 останется закрытым до конца недели

11.11.2025 | 15:21

Выезд с улицы Одесской на трассу М-5 останется закрытым до конца этой недели - 16 ноября.

Схему движения пришлось изменить из-за ремонта дороги. Подрядчику необходимо было до 11 ноября отфрезеровать полосу движения в сторону Самары на 629-м километре, а затем уложить асфальтобетон.

Из-за неблагоприятных погодных условий выполнить работы в срок не удалось, поэтому перекрытие продлили.

«Светофорный объект по-прежнему действует в режиме «мигающий желтый», - уточнили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Дорожники попросили водителей не создавать препятствий для специализированной техники.