Движение в 2-м проезде Свердлова будет перекрыто до 30 ноября

В Пензе движение в районе дома № 5 в 2-м проезде Свердлова будет перекрыто до 30 ноября, сообщили в городской администрации.
Речь идет об участке рядом со спорткомплексом «Темп», между улицами Свердлова и Чкалова.
Причина ограничения - проведение ресурсоснабжающей организацией технологического присоединения объекта к тепловой сети.
О перекрытии в этом районе регулярно сообщают с середины октября.
Ранее стало известно, что выезд с Одесской на трассу М-5 будет недоступен до 16 ноября. Выполнить запланированные работы в срок не успели из-за неблагоприятных погодных условий.
