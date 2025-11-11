Сетевое издание|18+|Вторник|11 ноя 2025|17:36
Общество

Движение в 2-м проезде Свердлова будет перекрыто до 30 ноября

В Пензе движение в районе дома № 5 в 2-м проезде Свердлова будет перекрыто до 30 ноября, сообщили в городской администрации.

Речь идет об участке рядом со спорткомплексом «Темп», между улицами Свердлова и Чкалова.

Причина ограничения - проведение ресурсоснабжающей организацией технологического присоединения объекта к тепловой сети.

О перекрытии в этом районе регулярно сообщают с середины октября.

Ранее стало известно, что выезд с Одесской на трассу М-5 будет недоступен до 16 ноября. Выполнить запланированные работы в срок не успели из-за неблагоприятных погодных условий.

