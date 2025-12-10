Общество

В Пензе в детскую поликлинику приняли нового гастроэнтеролога

В пензенскую детскую поликлинику № 6 (1-й проезд Рахманинова, 12) устроилась врач-гастроэнтеролог Ксения Модякова.

В 2023 году она окончила медицинский институт ПГУ по специальности «лечебное дело». Во время учебы в вузе проходила стажировки в разных медучреждениях областного центра, особое внимание уделяя гастроэнтерологическому профилю.

После выпуска из вуза Ксения Модякова прошла ординатуру, в 2025-м получила специализацию по педиатрии и завершила переподготовку по гастроэнтерологии.

«Мы рады, что нашу команду пополнил еще один врач-специалист. Уверен, молодой и жизнерадостный доктор быстро подружится с семьями наших маленьких пациентов и поможет детям справиться с любыми проблемами, возникшими в работе их пищеварительной системы», - рассказал главврач Городской детской поликлиники Александр Еремин.

Первичная запись на прием к гастроэнтерологу проводится педиатром или узким специалистом при наличии результатов базовых лабораторных анализов, повторная - по телефонам: 122, 990-130.

Онлайн-запись недоступна, уточнили в минздраве.

Источник — фото минздрава
