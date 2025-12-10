Названы самые популярные и редкие имена для новорожденных

К концу года, по состоянию на 10 декабря, в Пензенской области самыми популярными именами для новорожденных остались София и Михаил. Данные опубликовал информационно-аналитический портал «Реестр ЗАГС».
С начала года Софиями назвали 146 девочек, Михаилами - 196 мальчиков.
Среди женских имен у жителей Пензенской области в топ-5 по-прежнему Василиса (120), Варвара (118), Ева (115) и Анна (113).
Среди мужских имен пятерка самых популярных изменилась. Кроме Михаила, в ней остались Артем (145), Матвей (142) и Александр (132), а вот место Тимофея занял Максим (124).
Пятерку редких женских имен в Пензенской области составили Дана, Абисола, Мерьем, Мирея и Юния, мужских - Хабиб, Маркелл, Юсиф, Алихан и Саян.
На уровне страны самыми популярными именами для новорожденных также являются София и Михаил.
