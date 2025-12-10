Общество

Мошенники придумали новую схему с медалями и выплатами

В Сердобском районе жителей предупредили о новой схеме мошенничества. Злоумышленники выманивают у людей персональные данные под предлогом вручения медали и выплат к ней.

Аферисты звонят на стационарные телефоны, представляются сотрудниками районной администрации. Для оформления медали якобы требуются паспортные данные, номер СНИЛС и заявление. Когда жертва сообщает все это, ее приглашают в здание администрации в несуществующий кабинет.

«Важно знать и помнить: администрация Сердобского района не обзванивает жителей с подобными предложениями о выплатах или наградах. Никогда и ни при каких условиях не сообщайте посторонним людям по телефону свои паспортные данные, номер СНИЛС, коды банковских карт или пароли. Если вам предложили прийти в администрацию, всегда уточняйте у официальных сотрудников (по телефону справочной или лично) номер кабинета и фамилию специалиста», - обратились к жителям в администрации Сердобского района.

Также важно помнить, что информация о любых наградах, выплатах, социальных программах всегда публикуется в СМИ и на сайте районной администрации.

Похожую схему мошенники применяли и в Пензе. Так, в ноябре горожанам звонили неизвестные, представлялись сотрудниками мэрии (назывались имена людей, которых на самом деле нет в штате), приглашали собеседников на торжественное награждение и просили продиктовать номер паспорта и СНИЛС.

Источник — фото pxhere.com
