5 декабря отключат электричество в 3 микрорайонах Пензы

04.12.2025 | 09:14

В пятницу, 5 декабря, в части домов Пензы отключат электричество. В список, опубликованный ресурсниками, вошли адреса в микрорайонах Согласие, Райки и у станции Кривозеровка.

С 8:10 до 16:00 без света останутся:

- ул. Касторная, 6, 10-13, 15-23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 36; 1-й пр-д Марата, 1, 3, 6; 2-й пр-д Марата, 4; ул. Марата, 3Б, 4, 4а, 5, 7, 7а, 9, 11-14, 16-32 (четные), 36/2, з/у № 3; ул. 2-я Светлая, 3, 5, 6, 8-14, 16, 18, 20, 21-35 (нечетные); ул. 3-я Светлая, 26.

С 8:30 до 15:30:

- ул. Горная, 2-10, 12-13, 15-25, 28-45, 47, 48, 50, 51, 53, 54-60 (четные), 64, 68, 70, 74; 1-й Горный пр-д, 1, 4, 6, 6а, 8, 10, 16-34 (четные).

С 8:30 до 16:00:

- 1-й Гражданский пр-д, 3/1, 4-8, 10, 12; 2-й Гражданский пр-д, 3, 4, 5, 5в; ул. Дарвина, 1, 1а, 3, 5-11, 14-30 (четные), 36; пр-д Дарвина, 1/60, 4-6, 8, 8а; ул. Жуковского, 47; ул. Ключевая, 79, 81, 83, 84, 86, 93а, 98-112Б (четные); пр-д Некрасова, 3-13, 15-20, 22, 25, 27-31, 33, 34, 35; ул. Некрасова, 27, 33, 35, 37, 40, 46, 48; ул. Ново-Гражданская, 11-31 (нечетные), 32-34, 36-50, 52-80 (четные); ул. Проломная, 1, 4в; ул. Пугачева, 101, 103, 107, 109, 113; ул. Пушкина, 136-144 (четные), 148, 152-158 (четные), 164-170 (четные); ул. Солдатская, 37, 39, 41.

С 13:00 до 15:30:

- 2-й Заозерный пер./Родниковая, 1/5; ул. 2-я Заозерная, 5/2, 29/1, 29а; 2-й Заозерный пер., 3, 4, 6, 8; 3-й Заозерный пер., 3, 5, 6, 7, 8, 12, з/у 5а; Заозерный пр-д, 1, 3, 5, 5а, 7, 9; ул. Родниковая, 2, 3, 4, 11, 12, 14; ул. Ртищевская, 9, 11, 25, з/у 15; ул. Ст. Железнодорожная, 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 4Б, 15; ул. Ст. Озерная, 8, 9, 11.