28 ноября отключат свет в центре и 4 микрорайонах Пензы

27.11.2025 | 09:33

В пятницу, 28 ноября, в Пензе планируются отключения электричества в центре, на Бугровке, в Веселовке, на ГПЗ и в Поселке Черкассы.

С 8:30 до 15:30 света не будет по адресам:

- ул. Громова, 50; ул. Есенина, 30Б, 32; ул. Красноармейская, 64, 66, 68-94, 96-106, 108-113, 115-124, 126; ул. Огарева, 115, 115а, 117-136, 138, 140; 3-й пр-д Огарева, 2, 2Б, 4-17, 19, 19а, 21; ул. Островского, 98, 98а, 100, 102, 104-112, 114-145, 148-152, 154-171, 173, 175, 177, 179а; ул. Полярная, 21; 1-й Полярный пр-д, 3-9, 12-14, 16, 17, 23, 25, 27, 29; 2-й Средний пр-д, 27, 29-42; ул. Средняя, 71.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Аксакова, 33/6, 41, 43, 44, 45, 47-61, 63, 65; ул. Балашовская, 8, 9, 10; ул. Волгоградская, 2, 5, 6, 8-11, 13-27, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 37а, 44-52 (четные); 1-й Волгоградский пр-д, 7-12; 2-й Волгоградский пр-д, 3-10, 12, 13, 15, 17-23, 27, 28, 28Б, 29; 4-й Волгоградский пр-д, 3, 6-10; 5-й Волгоградский пр-д, 3-8, 10, 10а, 12, 17, 18, 20; ул. Вологодская, 1а; ул. Кубанская, 5-11 (нечетные), 17, 19; ул. 2-я Кубанская, 14, 16, 18, 25, 29, 31; ул. Окружная, 37, 39, 41, 51; ул. Орловская, 7а, 7Б, 7/5, 8а, 9, 10, 10а, 11, 11а, 14-21, 24, 26-43, 45, 47, 49, 51; 3-й Орловский пр-д, 1, 8, 10, 12; ул. Ставропольская, 1-5, 7; 1-й Ставропольский пр-д, 3, 5; ул. Харьковская, 2-22 (четные), 26, 28, 30; ул. Чебышева, 24а;

- ул. Белякова, 2в, 11-16; ул. Машиностроительная, 25, 27, 39; ул. Черняховского, 13, 19-22, 27, 39, 41;

- ул. Володарского, 9а, 15; ул. Московская, 14, 22, 24, 28, 30, 30а.

С 9:00 до 15:00:

- ул. Антонова, 33, 35, 45.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.