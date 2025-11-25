26 ноября отключат свет в центре Пензы, Терновке и Веселовке

25.11.2025 | 09:21

В среду, 26 ноября, в Пензе из-за работ на сетях планируются отключения электричества в центре, Терновке и Веселовке.

С 8:30 до 15:30 света не будет по адресам:

- ул. Брестская, 1-3, 5-18, 20-31, 33, 39, 43, 45, б/н; ул. Днепропетровская, 2-5, 7-18, 22, 24; ул. Пушкари, 2, 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 14-34, 36-41, 42, 43а, 44, 46, 48, 50, 52, 56-86 (четные).

С 8:30 до 16:00:

- ул. Аксакова, 33/6, 41, 43, 44, 45, 47-61, 63, 65; ул. Балашовская, 8, 9, 10; ул. Волгоградская, 2, 5, 6, 8-11, 13-27, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 37а, 44-52 (четные); 1-й Волгоградский пр-д, 7-12; 2-й Волгоградский пр-д, 3-10, 12, 13, 15, 17-23, 27, 28, 28Б, 29; 4-й Волгоградский пр-д, 3, 6-10; 5-й Волгоградский пр-д, 3-8, 10, 10а, 12, 17, 18, 20; ул. Вологодская, 1а; ул. Кубанская, 5-11 (нечетные), 17, 19; ул. 2-я Кубанская, 14, 16, 18, 25, 29, 31; ул. Окружная, 37, 39, 41, 51; ул. Орловская, 7а, 7Б, 7/5, 8а, 9, 10, 10а, 11, 11а, 14-21, 24, 26-43, 45, 47, 49, 51; 3-й Орловский пр-д, 1, 8, 10, 12; ул. Ставропольская, 1-5, 7; 1-й Ставропольский пр-д, 3, 5; ул. Харьковская, 2-22 (четные), 26, 28, 30; ул. Чебышева, 24а;

- ул. Володарского, 9а, 15; ул. Московская, 14, 22, 24, 28, 30, 30а.