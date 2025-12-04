04.12.2025 | 09:32

Скоро на дорогах Пензы появятся реанимобили для новорожденных - брендированные машины перинатального центра областной больницы имени Н. Н. Бурденко.

На таких автомобилях реанимационная бригада будет доставлять в центр малышей, находящихся в тяжелом состоянии.

Речь идет в основном о недоношенных детях с острыми расстройствами гемодинамики, дыхания, других жизненно важных систем и органов, требующими экстренного вмешательства.

«Реанимобиль оборудован теплым кювезом, аппаратом ИВЛ для бережной транспортировки новорожденного в условия стационара», - рассказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Карина Матюшечкина.

Увидев такую машину на дороге, другие водители теперь будут знать, что в нем «врачи спасают новую жизнь», отмечается в телеграм-канале областной больницы.