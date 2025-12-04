Скоро на дорогах Пензы появятся реанимобили для новорожденных - брендированные машины перинатального центра областной больницы имени Н. Н. Бурденко.
На таких автомобилях реанимационная бригада будет доставлять в центр малышей, находящихся в тяжелом состоянии.
Речь идет в основном о недоношенных детях с острыми расстройствами гемодинамики, дыхания, других жизненно важных систем и органов, требующими экстренного вмешательства.
«Реанимобиль оборудован теплым кювезом, аппаратом ИВЛ для бережной транспортировки новорожденного в условия стационара», - рассказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Карина Матюшечкина.
Увидев такую машину на дороге, другие водители теперь будут знать, что в нем «врачи спасают новую жизнь», отмечается в телеграм-канале областной больницы.
Новости по теме
- В Пензе Дед Мороз поднялся к окнам палат детской больницы
- Спасатели достали врезавшийся в руку малыша элемент цепочки
- Женщина потеряла сознание на кухне и очнулась в морге
- Названа самая большая ошибка при бессоннице
- На площади Ленина началась сборка домика Деда Мороза
- Невролог разъяснила причины тряски ногой под столом
- Женщина 35 лет прожила с куском скотча в носу
- Назван необычный способ снизить уровень стресса
- В Сердобском районе начал работу земский доктор
- Установка и обслуживание домика Деда Мороза обойдутся в 250 000
Последние новости
- В Пензе снесенные игровые площадки могут заменить новыми
- В Пензе Дед Мороз поднялся к окнам палат детской больницы
- Билайн представил новогодние комплекты с выгодой в 7 000 рублей
- Перекрытие Ленинского путепровода: новая схема движения транспорта
- От пензенцев принимают вопросы на прямую линию с Президентом РФ
- Региональный бизнес и «ТНС энерго Пенза» обсудили сотрудничество
- Для ряда граждан могут увеличить компенсацию расходов на ЖКУ
- В Пензе перевозчиков оштрафуют за грязные автобусы четырех маршрутов
- 5 декабря отключат электричество в 3 микрорайонах Пензы
- В Пензе обследуют здание недостроенного цирка
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!