Общество

На дорогах Пензы появятся реанимобили для новорожденных

Скоро на дорогах Пензы появятся реанимобили для новорожденных - брендированные машины перинатального центра областной больницы имени Н. Н. Бурденко.

На таких автомобилях реанимационная бригада будет доставлять в центр малышей, находящихся в тяжелом состоянии.

Речь идет в основном о недоношенных детях с острыми расстройствами гемодинамики, дыхания, других жизненно важных систем и органов, требующими экстренного вмешательства.

«Реанимобиль оборудован теплым кювезом, аппаратом ИВЛ для бережной транспортировки новорожденного в условия стационара», - рассказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Карина Матюшечкина.

Увидев такую машину на дороге, другие водители теперь будут знать, что в нем «врачи спасают новую жизнь», отмечается в телеграм-канале областной больницы.

