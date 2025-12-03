4 декабря погода в Пензенской области не изменится

03.12.2025 | 20:30

4 декабря в Пензенской области будет такая же погода, как 3-го числа: облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на четверг уличные термометры покажут -4...+1 градус. Днем показатели изменятся незначительно, в пределах -2...+3. К следующей ночи снова окажется -4...+1.

На протяжении суток ветер будет неустойчивым и слабым.

Ранее метеорологи предупредили, что в первых числах декабря Пензенская область останется под влиянием антициклона, рост давления будет способствовать установлению вполне комфортной осенней погоды.

В старину подмечали: если 4 декабря увеличивается облачность, стоит ждать ухудшения погоды.