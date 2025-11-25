Часть микрорайона Арбеково осталась без отопления и ГВС

Во вторник, 25 ноября, на трубопроводе в Арбекове обнаружили повреждение. Из-за этого в домах микрорайона возможно снижение температуры отопления и горячей воды. По ряду адресов ресурсы и вовсе отключили.
Без отопления и ГВС остались:
- ул. Минская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18;
- ул. Одесская, 1, 3, 5, 7, 9, 11;
- ул. Ульяновская, 18, 20, 22, 26.
Также их нет в следующих соцобъектах: школе № 37 (ул. Минская, 6а), детсадах № 42 и 137 (ул. Ульяновская, 24 и 28), аптеке № 142 (ул. Ульяновская, 22).
Ресурсники уже приступили к ремонтно-восстановительным работам. По их словам, подача отопления и ГВС в отключенных домах будет восстановлена до 20:00.
