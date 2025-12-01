2 декабря жители Согласия и Райков останутся без электричества

01.12.2025 | 09:00

Во вторник, 2 декабря, в части домов Пензы отключат электричество для проведения плановых ремонтных работ на сетях. В список, опубликованный ресурсниками, попали адреса в Согласии и Райках.

С 8:10 до 16:00 без света останутся:

- Касторная, 6, 10-13, 15-23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 36; 1-й пр-д Марата, 1, 3, 6; 2-й пр-д Марата, 4; ул. Марата, 3Б, 4, 4а, 5, 7, 7а, 9, 11-14, 16-32 (четные), 36/2, з/у № 3; 2-я Светлая, 3, 5, 6, 8-14, 16, 18, 20, 21-35 (нечетные); 3-я Светлая, 26.

С 8:30 до 15:30:

- ул. Громова, 1-8, 11, 13-18; ул. Карпинского, 84, 86, 88, 92-138 (четные), 142, 144, 146, 148; Мотоциклетная, 45-65 (нечетные), 66-92, 94-103, 106-112, 114-138, 140; Мотоциклетный пр-д, 2-14, 16-27, 29, 31-34, 36; Мотоциклетный пер., 3-5, 8-11, 13, 15, 18, 20; Средняя, 38, 40, 41/57, 42, 43, 45, 47, 49, 51; ул. Средняя/ул. Мотоциклетная, 36/59; Строительный пер., 4Б, 6; пер. Тимирязева, 1, 3-6, 8, 8а, 11, 13-16, 18, 20; пр-д Тимирязева, 1-17, 19, 21-37 (нечетные); ул. Тимирязева, 77-79, 81-88, 90-104, 106-120, 122-126 (четные); 2-й пр-д Яблочкова, 8-14 (четные), 15-25, 27-31 (нечетные).

С 8:30 до 16:00:

- 1-й Гражданский пр-д, 3/1, 4-8, 10, 12; 2-й Гражданский пр-д, 3, 4, 5, 5в; ул. Дарвина, 1, 1а, 3, 5-11, 14-30 (четные), 36; пр-д Дарвина, 1/60, 4-6, 8, 8а; ул. Жуковского, 47; Ключевая, 79, 81, 83, 84, 86, 93а, 98-112Б (четные); пр-д Некрасова, 3-13, 15-20, 22,25, 27-31, 33, 34, 35; ул. Некрасова, 27, 33, 35, 37, 40, 46, 48; Ново-Гражданская, 11-31 (нечетные), 32-34, 36-50, 52-80 (четные); Проломная, 1, 4в; ул. Пугачева, 101, 103, 107, 109, 113; ул. Пушкина, 136-144 (четные), 148, 152-158 (четные), 164-170 (четные); Солдатская, 37, 39, 41.