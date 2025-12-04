В Пензе перевозчиков оштрафуют за грязные автобусы четырех маршрутов

Специалисты ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» провели повторную проверку санитарного состояния автобусов и троллейбусов.
Они оценивали транспорт на остановке «Улица Бутузова» 2 декабря. У автобусов маршрутов № 66, 70, 82с и 130 была грязь на кузове.
Согласно требованиям государственных контрактов, такое недопустимо.
Перевозчикам, обслуживающим эти маршруты, направили требования (претензии) об уплате штрафных санкций, сообщили в ГКУ.
Первую проверку санитарного состояния транспорта на остановке «Улица Бутузова» провели 25 ноября. Тогда комиссия заметила грязь на автобусах маршрутов № 54, 66, 70, 82с и 130.
Размер штрафа за выпуск на линию грязных автобусов и троллейбусов составляет 1 000 рублей.
Новости по теме
- Россиян предупредили о значительном росте цен на авиабилеты после Нового года
- Перекрытие Ленинского путепровода: новая схема движения транспорта
- Заготовка к празднику: в регионе незаконно вырубили 88 сосен
- Штраф за буллинг для граждан может составить до 50 000 рублей
- Пензенцы недовольны отсутствием павильона на Привокзальной площади
- Жительницу Колышлея оштрафовали за мат в адрес учителя
- Пензенца оштрафовали за мусор у ручья Безымянного
- В Пензе проверили работу маршрутов № 6, 26, 39, 70, 85 и 89
- В Пензе проверили, как работают вечером три маршрута
- Утвержден список мест в Пензе, где запрещено оставлять самокаты
Последние новости
- В Пензе снесенные игровые площадки могут заменить новыми
- В Пензе Дед Мороз поднялся к окнам палат детской больницы
- Билайн представил новогодние комплекты с выгодой в 7 000 рублей
- Перекрытие Ленинского путепровода: новая схема движения транспорта
- От пензенцев принимают вопросы на прямую линию с Президентом РФ
- Региональный бизнес и «ТНС энерго Пенза» обсудили сотрудничество
- Для ряда граждан могут увеличить компенсацию расходов на ЖКУ
- На дорогах Пензы появятся реанимобили для новорожденных
- 5 декабря отключат электричество в 3 микрорайонах Пензы
- В Пензе обследуют здание недостроенного цирка
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!