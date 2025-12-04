Общество

В Пензе перевозчиков оштрафуют за грязные автобусы четырех маршрутов

Специалисты ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» провели повторную проверку санитарного состояния автобусов и троллейбусов.

Они оценивали транспорт на остановке «Улица Бутузова» 2 декабря. У автобусов маршрутов № 66, 70, 82с и 130 была грязь на кузове.

Согласно требованиям государственных контрактов, такое недопустимо.

Перевозчикам, обслуживающим эти маршруты, направили требования (претензии) об уплате штрафных санкций, сообщили в ГКУ.

Первую проверку санитарного состояния транспорта на остановке «Улица Бутузова» провели 25 ноября. Тогда комиссия заметила грязь на автобусах маршрутов № 54, 66, 70, 82с и 130.

Размер штрафа за выпуск на линию грязных автобусов и троллейбусов составляет 1 000 рублей.

Источник — фото ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области»
