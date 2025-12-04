В России заблокировали популярную игровую платформу Roblox

В России стала недоступна популярная у детей онлайн-игра Roblox. В среду, 3 декабря, пользователи жаловались на сбои в работе сервисов. Они закидали обращениями телеграм-канал главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной.
«Пишут, что Roblox перестал работать в России. Причины пока неизвестны», - подытожила она.
Вскоре Роскомнадзор подтвердил федеральным СМИ: платформа заблокирована «в связи с выявленными фактами массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ-тематики (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).
В России ежемесячная аудитория онлайн-игры насчитывала около 20 млн пользователей возрастом 9-14 лет. Участники создавали на платформе собственные игры и миры, где можно было выращивать питомцев, строить города, устраивать концерты и так далее.
Roblox также привлекал злоумышленников. Они заставляли детей переводить им деньги родителей. В Пензе недавно осудили юношу, который, воспользовавшись платформой, вел переписку с 8-летней девочкой на интимные темы. Также за игровую валюту он требовал от нее выполнения выдуманных им заданий сексуального характера, процесс она снимала на видео.
