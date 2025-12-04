Для ряда граждан могут увеличить компенсацию расходов на ЖКУ

В России компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги для инвалидов захотели увеличить с 50% до 80%. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму РФ в среду, 3 декабря. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
Инициатива касается и семей, в которых воспитываются дети-инвалиды.
Как отметили авторы законопроекта, у этих категорий граждан расходы на ЖКУ - существенная часть бюджета.
«Для значительной части таких семей даже при наличии 50-процентной компенсации расходов на оплату ЖКУ и взносов на капитальный ремонт совокупные обязательные платежи в бюджете семьи остаются непропорционально высокими, что повышает риск образования задолженности, ухудшения жилищных условий, отказа от необходимых услуг или экономии на иных жизненно важных расходах», - говорится в пояснительной записке.
По мнению авторов, принятие документа поможет снизить уровень бедности среди инвалидов и семей с детьми-инвалидами.
